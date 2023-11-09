تحصين مليون رأس ماشية.. اختتام حملة "الزراعة" ضد مرض طاعون المجترات

اختتمت وزارة الزراعة، الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي استمرت لمدة شهر بجميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، وتحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية.

وقال د. إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملة القومية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأت اكتوبر الماضي ، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، قامت بتحصين حوالي مليون و31 ألفا و219 رأس ماشية من الاغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأضاف "صابر" بأن الحملات الوقائية مستمرة ضد الأمراض والاوبئة طوال العام للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها هذا بالإضافة الى تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وصندوق التأمين على الماشية وبعض مؤسسات المجتمع المدني