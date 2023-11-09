سقوط المتهمين بسرقة أموال من أجنبي بالقاهرة

ضبط رجال الأمن المتورطين في واقعة الاستيلاء على مبلغ مالى من أجنبي بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة .

وتبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول قرر بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بإستيقافه بأسلوب انتحال الصفة واستيلاء هما منه على عملات أجنبية مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة القاهرة تم ضبطهم وبحوزتهم المبالغ المالية من متحصلات السرق و سيارة مُستأجرة و2 جهاز لاسلكى و4 هواتف محمولة ، وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه وسيط بمكتب خدمات ملك أحد الأشخاص له معلومات جنائية أمكن ضبطه كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، ونظراً لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته ، بالإستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "إنتحال الصفة" مُستخدمين فى ذلك دراجة نارية بدون لوحات وطبنجة صوت ، تم إستخدامهما بالواقعة تم ضبطهما ، وبإستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين وإتهمهم بإرتكاب الواقعة .

وبمواجهة صاحب المكتب، إعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون وضبط بحوزته مبالغ مالية عبارة عن عملات أجنبية ومحلية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.