القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية بعنوان "دمج القيادات الدينية لمواجهة العنف"

نظم المجلس القومي للمرأة الدورة التدريبية الثانية بعنوان "دمج القيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة كير الدولية والذي استمر لمدة يومين ، بحضور مقررات فروع المجلس بالمحافظات ومجموعة جديدة من القيادات الدينية والواعظات بالأزهر الشريف و وزارة الأوقاف والراهبات والمكرسات في الكنائس المصرية، ركز التدريب على آليات دمج القيادات الدينية لمواجهة العنف الموجه ضد المرأة والفتاة تركيزا على ختان الإناث.، إلى جانب التأكيد على جهود مصر و المجلس في هذا الإطار.



أكدت الأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية أن اللقاء يأتى ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، حيث تم خلاله تسليط الضوء على" تطبيب الختان" من المنظورين الطبي والقانوني وآليات الإبلاغ والإحالة ، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب و اطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.



وأوضحت أن تم تقسيم القيادات الدينية والواعظات والراهبات إلى مجموعات عمل لمناقشة دورهم خلال الفترة القادمة لمواجهة ختان الإناث ، كما قدمت مقررات فروع المجلس للمجموعات عرض للخطة القادمة لكل فرع في هذا الإطار .

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