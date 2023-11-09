الحرية المصري ينظم ندوة "الوعي الوطني.. ضرورة" بباب الشعرية

ضمن فعاليات حملة "مسيرة ومسار"

نظمت أمانة باب الشعرية بحزب الحرية المصري، فعالية بعنوان "الوعي الوطني.. ضرورة"، وذلك ضمن إطار فعاليات الأمانة العامة للحزب، وفى إطار حملة "مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار" لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية.



وأكد جلال الزغاط، أمين العاصمة بالحزب، على ضرورة التوعية بالأحداث الجارية، على مستوى الجبهة الداخلية فى مصر والمستوى العربى والشرق الاوسط والدور الكبير للقيادة المصرية لمساندة ومساعدة الشعب الفلسطينى بقطاع غزه والتوتر المحاط بالمنطقة ومحاولة الزج بمصر إلى معارك، مضيفا أن حكمة القيادة المصرية فى التعامل مع هذا الوضع بمنتهى الهدوء والحنكة السياسية دون تفريط فى حبة رمل من أرض مصر، مع الحفاظ على حقوق الفلسطينيين فى عدم تهجيرهم من أرضهم وتقديم كل الدعم والمساعدة لأهل غزة مع محاولات مضنية لوقف إطلاق النار.

وشدد الزغاط، على ضرورة العمل على حماية الجبهة الداخلية من خلال الوقوف خلف القيادة السياسية المتمثلة فى شخص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وضرورة إرسال رسالة ليفهمها ويعيها العالم بذلك من خلال تأييد ودعم هذه القيادة المحترمة التى أصبحت فى حد ذاتها أمن قومى مصرى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وحث الناخبين على التواجد فى اللجان وعلى أبواب اللجان الانتخابية ايام 10-11-12 ديسمبر 2023 منذ الصباح.



وأقيمت الفعالية بأمانة باب الشعرية بقيادة جلال الزغاط عضو الهيئة العليا، وأمين عام العاصمة، وبرئاسة المستشار طاهر عباس امين أمانة باب الشعرية بالتنسيق مع الأمانة العامة للحزب ، والحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى، وبحضور أحمد كمال الأمين المساعد للعاصمة، و سيد الشاعر امين شئون العضويه بالعاصمة، وصبحى وهدان عضو هيئة مكتب العاصمة، ودكتوره زينب الجندى رئيس لجنة التنمية البشرية بالعاصمة، ودكتوره هبه بدران أمينة المرأة بالعاصمة، وحسين محمد شاذلي الأمين المساعد لقسم باب الشعرية.

وبحضور قيادات وأعضاء المجالس المحلية للمحافظة والحى بباب الشعرية، و أعضاء مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بباب الشعرية، و ابراهيم كمال البطاوى رئيس المجلس و أعضاء مجلس إدارة مركز شباب باب الشعرية، ومن أعضاء هيئة مكتب القسم، وأمناء العمال والشئون القانونية والمرأة والشباب وشئون العضوية وذوى الاعاقة والتثقيف والتدريب، وأعضاء الحزب بالقسم وبعض من القيادات الطبيعية للقسم.

وأدلى كل من الحاضرين بدلوه فى هذه الفعالية متفقين جميعا على حتمية الوقوف خلف القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومساندته لفترة رئاسية جديدة من أجل الأمن والاستقرار وحماية الأراضى المصرية بكل وسائل الحماية الممكنة.