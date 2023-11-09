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اقتصاد

بمشاركة 100 عارض.. انطلاق الدورة السابعة لمعرض Destination Africa 2023

محمد قاسم – رئيس
محمد قاسم – رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين

أعلنت جمعية المصدريين المصريين "إكسبولينك" عن إطلاق الدورة السابعة من معرض Destination Africa، والمقرر إقامته في فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي بالقاهرة خلال الفترة 15-14 شهر نوفمبر الجاري. 

ويعد المعرض أهم حدث للتبادل التجاري المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، حيث يعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الأفريقية مع المشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.

وفي ضوء التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، يستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة، حيث إنه من المتوقع ان يشارك في المعرض أكثر من 100 عارض و200 مشترٍ دولي من مختلف العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

وينطلق المعرض هذا العام برعاية كل من شركة OEKO TEX وشركة intertek كراعٍ بلاتيني وشركة MEDKON LINES كراعٍ ذهبي، فضلا عن الناقل الرسمي للمعرض شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية البنك المصري لتنمية الصادرات لهذه النسخة.

وتكمن أهمية المعرض في أنه يعد فرصة لزيادة صادرات مصر وأفريقيا لمختلف أنحاء العالم من خلال إتاحة فرص لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير واقتحام أسواق جديدة.

فكرة المعرض الأساسية تقوم على التعاون المشترك بين الدول الأفريقية لعرض كل منتجاتها الفريدة وإلقاء الضوء على مزاياها التنافسية، وبالتالي تجعل منها منافسا ذا بصمة مميزة في الأسواق العالمية الخاصة بمجالات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

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وقد شهد المعرض خلال السنوات الماضية نجاحا ونموا ملحوظا من حيث عدد العارضين والمشترين الدوليين المشاركين فيه، ما أدى إلى توسيع وزيادة مساحات العرض من 2000 متر مربع في الدورة السابقة إلى 3000 متر في الدورة الحالية.  

وبالإشارة إلى أحد أكبر المؤشرات التي يمكن قياس النجاح من خلالها، فإن التزايد في عدد الزوار عاماً تلو الآخر ساهم بدوره في إبراز اسم Destination Africa  ووضعه على خريطة المعارض الدولية، كما أدى إلى تعزيز الثقة بين الجهة المنظمة للمعرض ومجتمع المصدرين والمشترين.

من جانبه، صرح محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” والمفوض العام للمعرض، بأن انطلاق النسخة السابعة من المعرض يأتي تكليلاً للجهود المبذولة خلال الأعوام السابقة بما ضمن موقعه على خريطة المعارض الدولية، ليصبح Destination Africa  مكاناً للمصنعين المصريين والأفارقة بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات الراغبين في الدخول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص تصديرية مميزة، ووجهة للمشترين الدوليين الراغبين الحصول على المنتجات المصرية والأفريقية عالية الجودة.

جدير بالذكر أن النسخة السابقة شهدت نجاحا كبيرا بمشاركة أكثر من 78 شركة مصرية وأفريقية، فضلا عن استقطاب ما يقرب من 160 مشتريا دوليا من مختلف أنحاء العالم.

جمعية المصدريين المصريين إكسبولينك الدورة السابعة الملابس الجاهزة والمفروشات المجلس التصديري للملابس الجاهزة

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