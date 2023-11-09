محافظ الوادي الجديد: مبادرة "ازرع" تهدف لاستصلاح 120 ألف فدان

قال محافظ الوادي الجديد إن مبادرة "ازرع " تهدف إلى استصلاح زراعة 120 ألف فدان بنطاق المحافظة من خلال حزمة من التدخلات الأساسية تشمل توفير تقاوي مُدعمة و معتمدة من وزارة الزراعة، و تنفيذ مدارس حقلية ومتابعة فنية للحقول.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم /الخميس/ مع وفد مبادرة "ازرع" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور مسئول التنمية الريفية بالهيئة ماجد بولس، ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الدكتور أحمد عضام، ومدير عام الزراعة بالمحافظة الدكتور مجد المرسي.



وبحث المحافظ - خلال اللقاء- سبل التعاون والتنسيق لدعم المزارعين من خلال البرامج التي تقدمها المبادرة والتي تستهدف زراعة مليون فدان من محصول القمح في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بما فيها الوادي الجديد.