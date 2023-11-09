غدا حفل موسيقي لفرقة "ستيت أوف هارموني" بالمسرح الصغير بالأوبرا دعما لفلسطين

يقام حفل فني مساء غد /الجمعة/ على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية لفريق "ستيت أوف هارموني" والمكون من خمس عازفين وموسقيين شباب يعزفون على آلة التشيللو ويقدمون موسيقى الجاز و الروك والشرقي والأفلام العربية والغربية.



وأكدت الفرقة - فى بيان اليوم- أنه سيتم التبرع بأرباح الحفل لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات لإخواتنا في غزة وفلسطين.



من جهة أخرى، أعلن المركز الثقافى الصيني بالقاهرة عن إقامة ندوة بعنوان " ثقافة الشاي والعطريات" مع تقديم عروض وفقرات وفواصل من الموسيقى الصينية التراثية والموسيقى المصرية الشرقية عقب الندوة، وذلك يوم الأحد القادم بمقر المركز الثقافي الصيني بالجيزة.



وتشكل ثقافة الشاي الصيني واحدة من السمات المميزة للصين التي تعد أكبر منتج ومستهلك للشاي بالعالم مع وجود ثلاثة آلاف نوع من الشاي على أراضيها يختلف كل نوع عن الآخر.