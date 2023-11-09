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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل صحة الدقهلية يعرب عن تقديره لجهود إدارة العلاج على نفقة الدولة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين

أعرب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين عن تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددا على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.


وقال وكيل الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - إنه تم إصدار نحو 59 ألفا و109 قرارات علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 1574 حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي، مشيدا بإنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الـ 3 أشهر الماضية.


من جانبه .. كشفت مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة الدكتورة مي فوزي، أن تكلفة عدد قرارات المرضى تجاوزت 96 مليوناً و780 ألف جنيه، فيما بلغت تكلفة تنفيذ الأحكام نحو 5 ملايين و617 ألف جنيه. 


وأشارت إلى أنه جرى فحص 537 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى حرص فريق الإدارة على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.

الدقهلية وزارة الصحة العلاج على نفقة الدولة

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