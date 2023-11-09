انتشار لافتات «السيسي استقرار وتنمية» في الميادين والشوارع الرئيسية بكفر الشيخ

أطلقت حملة “السيسي استقرار وتنمية” أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الحملة الدعائية بدأت من محافظة كفر الشيخ مع بداية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بانطلاق الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة اليوم، الخميس.

وقال هيثم طوالة، مؤسس الحملة، في بيان صحفي اليوم، الخميس: "بدأنا في تعليق اللافتات في الميادين والشوارع الرئيسية في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "كمل وإحنا معاك.. أنت مستقبل وطننا".



وأضاف طوالة: “الحملة الشبابية تضم مجموعة من الشباب الوطني الذي لا ينتمي لأي جهة أو حزب، قررنا أن نكون إيجابيين ورأينا أن الرئيس السيسي هو الأنسب في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن واستكمالا للمشروعات العملاقة التي بدأها”.

وتابع: “بالتزامن مع تعليق البنرات نقوم بتوزيع بروشور يتضمن 4 صفحات، نحكي فيه بطريقة قصصية خفيفة كيف كنا وكيف أصبحنا في دولة 30 يونيو الجديدة”.