القبة الحديدية للاحتلال تعترض صواريخ أطلقت تجاه مستوطنات على الحدود مع غزة

أفاد مراسل العربية، اليوم الخميس، ان القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ أطلقت على مستوطنات على حدود غزة .

كان قد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية سيطرت على معقل عسكري لحركة حماس في شمال غزة.

وأضاف بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية سيطرت على الموقع بعد 10 ساعات من القتال، قضت خلالها على عدد من مقاتلي حماس، واستولت على العديد من الأسلحة، واكتشفت فتحات أنفاق، بما في ذلك فتحة تقع بالقرب من روضة أطفال وتؤدي إلى طريق واسع تحت الأرض.

وعلى الجانب الآخر، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عبر تطبيق تلجرام، إنها استهدفت قوات إسرائيلية في مناطق التوام والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ وجحر الديك شمال غزة.