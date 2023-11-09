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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

دورة تدريبية عن الجوانب المالية والقانونية في الأعمال الجامعية بسوهاج

صدى البلد

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة سوهاج، دورته التدريبية عن "الجوانب المالية والقانونية في الأعمال الجامعية"، والتي استهدفت ٢٠  عضو هيئة تدريس من أساتذة مساعدين ومدرسين من كليات الجامعة المختلفة، واستمرت على مدار يومين بواقع ١٠ ساعات تدريبية، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

قال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي هدف إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية بالأعمال الجامعية، مضيفاً اهمية التعريف بهذه الجوانب وتبنيها وتطبيقها في إدارة أعمالهم الجامعية.

وتناول التدريب  التعريف بالجوانب المالية بالجامعات، وبنود المصروفات والمحاسبة الحكومية، التعريف بمفهوم موازنة الجامعة وعلاقته بالموازنة العامة للدولة، مع شرح بنود موازنة الجامعة بأبوابها المختلفة حسب اللوائح والقوانين، ومناقشة أنواع الرقابة على الموازنة وإجراءات وقواعد الرقابة.

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وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج التدريبي المخصص للجوانب القانوني تضمن  التعريف بالهيكل التنظيمي للجامعات والمجالس المختلفة بها، وتشكيل واختصاص ومهام كل مجلس من المجالس.

وذلك مع التعريف بالمناصب القيادية ومهام كل منصب، والتعريف بحقوق وواجبات عضو هيئة التدريس والضوابط القانونية التي تتعلق بها، ومناقشة المخالفات وقواعد النظام التأديبي.

وأشار إلى أنه حاضر باليوم الأول الدكتور عبد المحسن حسين مدرس المحاسبة بكلية التجارة، وحاضر باليوم الثاني الدكتور  حماد مصطفى عزب العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط وأستاذ القانون المتفرغ بكلية الحقوق جامعة سوهاج.

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