الشباب والرياضة: انتهاء استعدادات انطلاق بطولة كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق منافسات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه تم تنفيذ كافة المتطلبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة بالبطولة من 17 دولة وهي (مصر، اليابان، الصين، ألمانيا، أوكرانيا، كندا، هولندا، فرنسا، الهند، العراق، إيران، الجزائر، سلوفينيا، منغوليا، إنجلترا، البرازيل، نيجيريا) بواقع 14 فريقًا للرجال و10 فرق للسيدات.



وتم استقبال الوفود القادمة من 14 دولة حتى الآن، وسيتم افتتاح البطولة والمباراة الافتتاحية بعد غد /السبت/ في الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة.



وشدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على جميع القائمين على تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم للطائرة البارالمبية بضرورة خروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة المنظومة الرياضية المصرية وقدراتها البصرية والتقنية.



وأشار صبحي إلى أن استضافة البطولة في الصالة الرياضية المغطاة بالعاصمة الإدارية يعكس القدرات المصرية في ظل النهضة الشاملة بالبنية الرياضية للجمهورية الجديدة.