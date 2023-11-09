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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصف حماس بالإرهاب.. غضب اتحاد كرة القدم الإسرائيلي بسبب إيقاف حساب لاعبه

غضب اتحاد كرة القدم
غضب اتحاد كرة القدم الإسرائيلي بسبب إيقاف حساب لاعبه

يبدو أن شركة “ميتا” اعلنت دعمها للفلسطينيين بطريقة غير مباشرة، حيث سادت حالة من الغضب في الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، بعدما تم إيقاف حساب لاعب إسرائيلي على موقع “انستجرام” بسبب تعبيره عن دعمه لإسرائيل.

إنستجرام يغلق حساب لاعب إسرائيلي

ترجع بداية الازمة حين قامت منصة “انستجرام” في وقت سابق هذا الأسبوع بإيقاف حساب “مانور سولومون” جناح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعد أن استخدمه للتعبير عن الدعم لإسرائيل خلال حربها في قطاع غزة.

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وذكرت صحيفة "تلجراف" البريطانية أن "إنستجرام" اعلقت حسابه بعد نشره صور علم إسرائيل.

ومع ذلك، استعاد سولومون حسابه بعد ظهر يوم الأربعاء بعد التواصل مع ناديه مع شركة "ميتا"، المالكة لمنصة "إنستجرام"، وفقًا للتقارير الصحفية.

ونفت شركة "ميتا" أن يكون تعليق حساب سولومون ناتجًا عن أي منشورات قام بها، حيث صرح المتحدث باسم الشركة قائلاً: "تم حذف الحساب بطريقة غير مقصودة وتم استعادته بسرعة. لم يكن السبب وراء ذلك أي محتوى تمت مشاركته".

مع ذلك، قام الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بنشر تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "تويتر" السابقة، معبرًا فيها عن آرائه قائلاً: "الحقيقة، الحقيقة الكاملة، ولا شيء إلا الحقيقة. فليعينك الله".

أثارت قضية إيقاف حساب اللاعب الإسرائيلي مانور سولومون على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" جدلاً واسعًا، حيث أرفق سولومون تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" بصورة له وهو يضع شريطًا لاصقًا على فمه، مع دعوة لمقاطعة المنصة.

غضب لاعب إسرائيلي بسبب إنستجرام

وعبر ممثل اللاعب الإسرائيلي في تصريح لصحيفة "تلجراف" عن استيائه من هذا الأمر، قائلاً: “إنه أمر سخيف. لم يقم سولومون بنشر أي منشورات تعارض الفلسطينيين، بل قام فقط بدعم بلاده. وقال: ”إن هذا الأمر سخيف ويثير السخرية من إنستجرام".

وكان سولومون قد نشر على حسابه في "إنستجرام" تعليقًا بعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وكتب فيه: "أعيش أنا وعائلتي وأصدقائي وشعبي الحبيب في الجحيم. لم تقم حماس بأي شيء يخدم الشعب الفلسطيني، إنها منظمة إرهابية تسعى فقط لمحو اليهود من وجه الأرض".

وأضاف سولومون: "دعمهم يعني دعم الإرهاب، تمامًا مثل دعم القاعدة وتنظيم داعش وهجمات 11 سبتمبر. إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها".

إسرائيل الإسرائيلي التواصل الاجتماعي

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