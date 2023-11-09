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أخبار البلد

رئيس الأعلى للإعلام يستقبل وفد فيتنام.. ويؤكد: نقدر كفاح شعبكم وتطلعه للحرية

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام يستقبل وفد من جمهورية فيتنام

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفدا من جمهورية فيتنام، برئاسة لي هاي بينه، العضو المناوب للجنة المركزية، للحزب الشيوعي الفيتنامي، نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب المعنية بالإعلام والتثقيف، نائب الرئيس التنفيذي للجنة التسيير المركزية المعنية بالمعلومات الخارجية.

وضم الوفد كلًا من، نجوين كيو لام، نائب رئيس لجنة التسيير المركزية المعنية بالمعلومات الخارجية، المدير العام لإدارة المعلومات الخارجية والتعاون الدولي، باللجنة المركزية للحزب المعنية بالإعلام والتثقيف، ودو ثوي دونغ، نائب المدير العام لإدارة المعلومات والتوثيق باللجنة المركزية للحزب للشئون الخارجية، وعضو فريق عمل لجنة التسيير المركزية المعنية بالمعلومات الخارجية، وفام آنه توان، المدير العام لإدارة المعلومات الخارجية بوزارة الإعلام والاتصالات؛ وفام ثانه كام، المدير العام لإدارة التنظيم وشئون الموظفين باللجنة المركزية للحزب المعنية بالإعلام والتثقيف؛ ولو هونغ فان، أخصائية قسم المعلومات الخارجية والتعاون الدولي، باللجنة المركزية للحزب المعنية بالإعلام والتثقيف.

رحب جبر، بالوفد، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الفيتنامية التي بدأت منذ 60 عامًا، والحرص الدائم على تطويرها وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين وسائل الإعلام فى الدولتين.

وأشاد بالعلاقات الطيبة بين البلدين، مشيرًا إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى فيتنام في عام 2017، التي التقى خلالها الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج، وتم مناقشة سُبل تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، والاتفاق على العديد من الاتفاقيات المهمة، كما وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على ضريح الزعيم الفيتنامي الراحل "هو شي منه".

وأوضح أن الشعب المصري يكن أصدق معاني الود والاعتزاز للشعب الفيتنامي، والإعجاب بمسيرته التحررية والتنموية، وكفاحه للتخلص من الاحتلال الأمريكي، التي كانت مثالًا لكل الشعوب المتطلعة للحرية، ضاربًا مثالًا برسالة الرئيس الفيتنامي الراحل "هو شي منه" إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في عام 1966 بمناسبة اجتماع دول عدم الانحياز في القاهرة، التي قال فيها: "إن الكفاح البطولي لشعبنا ضد عدوان الإمبريالية الأمريكية يتمتع حتى الآن بالتأييد القوي والمساندة من جانب مصر وشعبها، وباسم شعب فيتنام وحكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية، أعبر لكم عن عميق تقديرنا لهذه المواقف والمساندة القيمة في مواجهة الموقف بالغ الخطورة الذي نتج عن وجود الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام، فإني أعتقد جازمًا أنه تأسيسًا على حكم السلام والعدل، فإنكم ستمدون كفاح شعب فيتنام العادل بالمساندة المتزايدة".

وأشار رئيس الأعلى للإعلام، إلى أن مهمتنا كإعلام التأسيس لعلاقات طيبة بين البلدين تعكس العلاقات السياسية في مختلف مجالات التعاون بين مصر وفيتنام، مضيفًا أننا معجبون بالتجربة الفيتنامية وسنعمل على تقديمها للشعب المصري في رسائل إعلامية للتقريب بين الشعبين خاصة في الإعلام والثقافة.

من جانبه، عبر لي هاي بينه، عن شكره لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حسن الاستقبال، وكلماته الطيبة عن فيتنام ورحلة نضال شعبها للحصول على الحرية، مضيفًا أن ذلك يعد أمرًا طيبًا يتم البناء عليه لتقوية العلاقات بين البلدين.

وأكد رئيس الوفد الفيتنامي، أن مهمة الوفد التابع للجنة التسيير المركزية المعنية بالمعلومات الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، هي تبادل المعلومات بين فيتنام والبلدان الأخرى، مشيرًا إلى رغبتهم في وجود تعاون إعلامي بين البلدين. 

وأوضح أنهم خلال زيارتهم لمصر، لاحظوا الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في تسوية النزاع في غزة، مضيفًا أنه رغم تلك الجهود الكبيرة إلا أن الأمر لم يحظى بالتغطية الإعلامية في وسائل الإعلام في فيتنام، مؤكدًا أنهم سيعملون على الفور على توجيه وسائل الإعلام في بلدهم لعرض الصورة الصحيحة عن مصر ودورها، وإنهم لن ينتظروا حتى نهاية زيارتهم والعودة لبلدهم.


وأعرب عن ثقته بأن التعاون بين الجانبين سيكفل قيام الإعلام بنقل المعلومات الصحيحة الموضوعية عن البلدين، ويعمل على دفع التقارب بين الشعبين، مرحبًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمؤسسة المماثلة لها في فيتنام للتعاون في الإعلام والثقافة.

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