طائرة مسيرة تصيب مبنى في إيلات الإسرائيلية

أصابت طائرة مسيرة احد المباني في إيلات بحسب ما ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية.

كما سقطت قذائف هاون أطلقت من الأراضي اللبنانية في منطقة شتولا بالقطاع الأوسط من الحدود.

وكان القوات الإسرائيلية في وقت سابق هرعت إلى موقع انفجار هز مدينة إيلات حيث حققت الشرطة الإسرائيلية في حدث أمني وراء الانفجار الذي وقع في إيلات

وأبانت وسائل إعلام إسرائيلية ان الانفجار في إيلات سببه طائرة انتحارية بدون طيار انفجرت في المدينة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد ان الواقع الإنساني في القطاع وصل لدرجة غير مسبوقة من السوء بلغت حد اعتبار القطاع منطقة منكوبة بالكامل

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له علي أن الاحتلال النازي يمارس سياسة التجويع الجماعي جنباً إلى جنب مع حرب الإبادة والتطهير العرقي.

وعلي الجانب الميداني نفذت قوات الاحتلال غارة جوية جديدة على منطقة الزوايدة في المنطقة الوسطى من القطاع

كما ارتكبت قوات الاحتلال بحسب قناة الميادين في الساعات الماضية مجازر عدة في المنطقة الوسطى من بينهم قصف مجمع سكني ما أسفر عن 14 شهيداً

كما هرعت سيارات الإسعاف تهرع لنقل الإصابات من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة الزوايدة