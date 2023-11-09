الرسالة وصلت بـ6 كلمات|هتاف مدرجات الزمالك ينهي قصة فتوح..ماذا قالت الجماهير؟

شهدت مباراة الزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم تفاعلاً عنيفًا من جماهير الفريق في أعقاب إعلان مجلس الإدارة عن قرار بيع اللاعبين أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.

يذكر أن فريق الزمالك، تأهل لملاقاة نظيره الأهلي غريمه التقليدي في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز.

انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي ثم الإضافي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 3-3.

هتاف جماهير الزمالك ضد فتوح

تصاعدت هتافات الجماهير خلال مباراة الزمالك وبيراميدز وبشكل خاص على الظهير الأيسر للفريق، أحمد فتوح، الذي تعرض لانتقادات حادة، إذ ثار الجمهور وردد عدد من الشعارات للتعبير عن غضبهم وحزنهم بسبب قرار بيع اللاعبين الثلاثة.

ورددت الجماهير هتافات مثل "حق النادي مفهوش معلش، الزمالك مبيتهددش، يا سكران أفتح عينك، زي ما عملناك هنعمل غيرك".

أزمة فتوح مع الزمالك

في وقت سابق، أثار الإعلامي أحمد حسام ميدو مفاجأة حول موقف نادي الزمالك من لاعبيه أحمد فتوح ومصطفى الزناري بعد الأزمة التي نشبت في مباراة الفريق مع زد، حيث تخلف اللاعبان عن المباراة وغادرا المعسكر بدون إذن، ما أثار غضب جماهير النادي بعد الهزيمة في تلك المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أعلن بعدها نادي الزمالك رسميًا عن فتح تحقيق مع ثلاثي الفريق محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح، وعرضهم للبيع نتيجة التجاوزات التي وقعت في الفريق في الفترة الأخيرة.

وبرر مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب، موقفه، بأنه يهدف لاستعادة الالتزام والانضباط داخل النادي.

وفي تصريحاته في برنامج "البريمو" الذي يعرض على قناة "المحور"، أشاد أحمد حسام ميدو بتلك القرارات وأشار إلى أن جماهير الزمالك أبدت إعجابها الكبير بهذه الخطوة على منصات التواصل الاجتماعي. وأكد أن جمهور الزمالك فخور بقوة إدارة النادي وقراراتها، وخاصة القرارات المتعلقة بعرض ثلاثي الفريق للبيع.

ماذا قال أحمد فتوح؟

بدوره كشف أحمد فتوح، سبب خروجه من فندق الفريق أثناء الاستعداد لمباراة زد في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال فتوح، خلال خضوعه للتحقيقات التى جرت معه مساء أمس من قبل المستشار القانوني للزمالك، إن سبب خروجه من فندق الإقامة رغبته في تناول العشاء مع ثنائي الفريق مصطفى الزناري ومحمد صبحي، نافيًا وجود أي مخطط للهرب من معسكر الفريق كما روّج البعض لجمهور الزمالك، مشددًا على أنه لم يخطئ ومتقبّل أي عقوبة تصدر عن النادي.

وطالب ظهير أيسر الزمالك، الإدارة بسرعة صرف بقية مستحقاته؛ نظرًا لحاجته الشديدة لها هذه الأيام، نافيًا اتهامه بالهروب والسهر في أحد الملاهي الليلية، قائلاً خلال جلسة التحقيق إن “هذه تهمة باطلة”.

واختتم فتوح حديثه أثناء جلسة التحقيق أنه كان ينتوي العودة لمعسكر الفريق مرة أخرى، لكن عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك أبلغه بعدم العودة، وطالبه بالانتظار في منزله لحين إبلاغه بالقرار الجديد".