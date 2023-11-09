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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصادر للقاهرة الإخبارية: إسماعيل هنية يصل القاهرة ويلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يصل القاهرة ويلتقي اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لبحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

 

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، الخميس، بأن هناك غارة إسرائيلية جديدة تستهدف بوابة مستشفى النصر للأطفال غربي مدينة غزة.

 

وأوضح مقال نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الحرب في غزة أكدت فشل الحلول العسكرية في حل المشاكل السياسية. 

 

وأبرز المقال أمثلة كثيرة على ذلك، ليس فقط الحرب في غزة بل تطرق إلي الحروب في أفغانستان والعراق. 

 

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