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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الرياضي للجامعات يعتمد لائحة الموسم الجديد للنشاط

صدى البلد

اعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال اجتماعها الأخير لائحة الدورة الرياضية الواحد وخمسون للجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023/ 2024 التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الإتحاد، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع الاتحادات الرياضية في كل لعبة.

 

وتقام منافسات دورة الشهيد الرفاعي رقم ٥١ هذا العام في ٣٨ لعبة رياضية منها ٨ العاب جماعية هم كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم الخماسية والهوكي والهوكي الخماسي وكرة الماء، بالإضافة إلى ٣٠ لعبة فردية، بمشاركة ٥٢ جامعة.

 

وقرر الاتحاد الرياضي المصري للجامعات إطلاق أسماء اللاعبين واللاعبات الحاصلين على ميداليات في الدورات الأولمبية الجامعية او البطولات العالمية للجامعات على بطولة الجامعات في نفس العام الذي حصل فيه على الميدالية تكريمًا لهم.

 

وكانت جامعة الإسكندرية قد حصدت المركز الأول في الترتيب العام للنسخة الماضية من دورة الشهيد الرفاعي رقم ٥٠ والتي شارك فيها ٨٤٥٦ طالب وطالبة يمثلون ٦١ جامعة، كما حصدت جامعة حلوان المركز الثاني، وجاءت جامعة القاهرة في المركز الثالث.

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