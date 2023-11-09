مصر أكتوبر: ما أعلنته حملة السيسي الانتخابية لدعم الأشقاء في غزة خطوة عظيمة

علقت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، على قرارات الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء في غزة.

وقالت جيهان مديح في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" العالم يعيش في ظرف استثنائي والحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تتحرك بشكل إنساني لدعم الاشقاء في غزة".

وأضافت جيهان مديح:" الحملة الانتخابية تتفاعل مع الأحزاب المصرية وكافة القضايا المحلية والإقليمية ".

وتابعت جيهان مديح:" المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتوفير المساعدات للأشقاء في قطاع غزة".

وأكملت جيهان مديح:" قرارات الحملة الانتخابية بتخفيض أوجه الدعايا الانتخابية لخدمة القضية الفلسطينية جيدة".

ولفتت جيهان مديح:" ما أعلنته الحملة من قرارات لدعم الأشقاء في غزة خطوة عظيمة من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ".