عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر أكتوبر: ما أعلنته حملة السيسي الانتخابية لدعم الأشقاء في غزة خطوة عظيمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علقت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، على قرارات الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء في غزة.

 

بريطانيا تكشف موقفها من استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا في غزة

متى نرفع أصواتنا كمسلمين؟.. أردوغان يوجه اتهامات خطيرة لدول الغرب بسبب غزة

وقالت جيهان مديح في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  العالم يعيش في ظرف استثنائي والحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تتحرك بشكل إنساني لدعم الاشقاء في غزة".

 

 وأضافت جيهان مديح:" الحملة الانتخابية تتفاعل مع الأحزاب المصرية وكافة القضايا المحلية والإقليمية ".

 

وتابعت جيهان مديح:"  المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتوفير المساعدات للأشقاء في قطاع غزة".

 

وأكملت جيهان مديح:"  قرارات الحملة الانتخابية بتخفيض أوجه الدعايا الانتخابية لخدمة القضية الفلسطينية جيدة".

 

ولفتت جيهان مديح:"  ما أعلنته الحملة من قرارات لدعم الأشقاء في غزة خطوة عظيمة من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ".

مصر السيسي الرئيس السيسي الحملة الانتخابية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة قتـ لى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

مدبولي يتفقد أجنحة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي بـ غزة

بايدن: طلبت توقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج المحتجزين

نواجه حربا كونية.. بيان عاجل من سرايا القدس بشأن أسرى الاحتلال

وقف تقديم مساعدات للنازحين بلبنان.. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

فيديو

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ