حزب الجيل يثمن توجيه أموال الدعاية الانتخابية لحملة السيسي لصالح غزة

اعتبر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل توجيه الرئيس السيسى لإدارة حملته والأحزاب والكيانات والمنظمات المنتمية له بتوجيه جميع التبرعات الآتية للحملة لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة متسقا مع الدور القائد التاريخى الذى يقوم به الرئيس السيسى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الوحشى على المدنيين العزل فى قطاع غزة والذى ربط فيه خروج الأجانب من القطاع بإدخال المساعدات إلى أهلنا فى غزة وتخصيصه مطار العريش لاستقبال مساعدات الدول الصديقة والشقيقة.

وأوضح الشهابي فى بيان صحفى له توجيه الرئيس إلى حملته والشعب المصرى إلى التبرع لصالح المحاصرين من أهل غزة يتفق مع قيام الرئيس السيسى كرئيسا لمصر بكشف مخطط تصفية القضية الفلسطينية ورفضه لهذا المخطط المهدد للأمن القومى المصرى ثم الأمن القومى العربى وهو يؤكد صدق الرئيس السيسى وإخلاصه فى الدفاع عن شعبنا الفلسطينى واعتباره قضيته هى قضية القضايا.

وأشار الشهابي إلى ان توجيه الرئيس السيسى بتوجيه تبرعات المصريين لصالح حملته الانتخابية لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة ليس هو الموقف الأول فقد سبق أن وجه حملته وكل الداعمين له من أحزاب وكيانات ومنظمات بالتبرع بالدم لصالح الجرحى من أبناء غزة الصامدة.

ودعا رئيس حزب الجيل المرشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية المصرية إلى استلهام النموذج الذى قدمه الرئيس السيسى وتوجيه جزء من التبرعات الآتية لحملاتهم الانتخابية لصالح المساعدات الإنسانية لأهلنا فى غزة حتى ولو كان قيمة التبرعات قليلة ، مشيرا إلى أنها ستكون رسالة مهمة للخارج تقول إن القضية الفلسطينية قضية مصرية بجانب أنها قضية العرب الأولى وان كل مرشحى الرئاسة متفقين عندها ومدافعين عنها وعن شعبنا المحاصر والصامد فى غزة والضفة الغربية.

ومن ناحية أخرى أكد الشهابي أن المواقف القوية والحكيمة للرئيس السيسى فى مواجهة العدوان الإسرائيلي جعلت شعبية الرئيس السيسى تصل إلى القمة ووصلت إلى شعبيته عندما قاد ثورة الشعب ضد مخطط الفوضى الخلاقة والجماعة المتحالفة معه وهو ما شعرنا به فى جولاتنا الداعمة لترشح الرئيس السيسى فى القرى والنجوع والمراكز وعواصم المحافظات وأيضا هو ما أظهرته المؤتمرات الانتخابية التى عقدها حزب الجيل فى محافظات الجيزة والسويس والغربية وسوهاج حتى الآن وتأكدنا من تأييد المصريين لانتخاب الرئيس السيسى لولاية جديدة تنتهى فى 2030.