عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الجيل يثمن توجيه أموال الدعاية الانتخابية لحملة السيسي لصالح غزة

ناجى الشهابي رئيس
ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى

اعتبر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل توجيه الرئيس السيسى لإدارة حملته والأحزاب والكيانات والمنظمات المنتمية له بتوجيه  جميع التبرعات الآتية للحملة لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة متسقا مع الدور القائد التاريخى الذى يقوم به الرئيس السيسى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الوحشى على المدنيين العزل فى قطاع غزة والذى ربط فيه خروج الأجانب من القطاع بإدخال المساعدات إلى أهلنا فى غزة وتخصيصه مطار العريش لاستقبال مساعدات الدول الصديقة والشقيقة.

 

 وأوضح الشهابي فى بيان صحفى له توجيه الرئيس إلى حملته والشعب المصرى إلى التبرع لصالح المحاصرين من أهل غزة يتفق مع قيام الرئيس السيسى  كرئيسا لمصر بكشف مخطط تصفية القضية الفلسطينية ورفضه لهذا المخطط المهدد للأمن القومى المصرى ثم الأمن القومى العربى وهو يؤكد صدق الرئيس السيسى وإخلاصه فى الدفاع عن شعبنا الفلسطينى واعتباره قضيته هى قضية القضايا.

 

وأشار الشهابي إلى  ان توجيه الرئيس السيسى بتوجيه تبرعات  المصريين لصالح حملته الانتخابية لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة ليس هو الموقف الأول فقد سبق أن وجه حملته وكل الداعمين له من أحزاب وكيانات ومنظمات بالتبرع بالدم لصالح الجرحى من أبناء غزة الصامدة.

 

ودعا رئيس حزب الجيل  المرشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية المصرية إلى استلهام  النموذج الذى قدمه الرئيس السيسى وتوجيه جزء من التبرعات الآتية لحملاتهم الانتخابية لصالح المساعدات الإنسانية لأهلنا فى غزة حتى ولو كان قيمة التبرعات قليلة ، مشيرا إلى أنها ستكون رسالة مهمة للخارج تقول إن القضية الفلسطينية قضية مصرية بجانب أنها قضية العرب الأولى وان كل مرشحى الرئاسة متفقين عندها ومدافعين عنها وعن شعبنا المحاصر والصامد فى غزة والضفة الغربية.

 

ومن ناحية أخرى أكد الشهابي أن المواقف القوية والحكيمة للرئيس السيسى فى مواجهة العدوان الإسرائيلي جعلت شعبية الرئيس السيسى تصل إلى القمة ووصلت إلى شعبيته عندما قاد ثورة الشعب ضد مخطط الفوضى الخلاقة والجماعة المتحالفة معه وهو ما شعرنا به فى جولاتنا الداعمة لترشح الرئيس السيسى  فى القرى والنجوع والمراكز وعواصم المحافظات وأيضا هو ما أظهرته المؤتمرات الانتخابية التى عقدها حزب الجيل فى محافظات الجيزة والسويس والغربية وسوهاج حتى الآن وتأكدنا  من تأييد المصريين لانتخاب الرئيس السيسى لولاية جديدة تنتهى فى 2030.

الرئيس السيسي العدوان الإسرائيلي قطاع غزة المساعدات مطار العريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة.. وماذا يحدث للطقس غدا السبت

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

ترشيحاتنا

لن تكون سهلة|جوارديولا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية ويكشف استعدادات السيتي

بايدن: نسعى لإيصال 150 شاحنة على الأقل يوميا إلى قطاع غزة

دعاء ليلة الجمعة لتفريج الهم.. احرص عليه طوال اليوم

شقق بديلة أو تعويضات مالية.. وزير النقل يطمئن أهالي كفر العلو في حلوان

أحدث أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024 في مصر

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة.. وماذا يحدث للطقس غدا السبت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

فيديو

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ