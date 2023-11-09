رئيس قسم الأعصاب بـ طب بنها: يجب رفع الوعي الصحي بين المواطنين

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة وبمشاركة جميع أقسام أمراض المخ والاعصاب بالجامعات المصرية المختلفة، لدراسة ومناقشة كل ما هو جديد فى علاج السكتة الدماغية وأحدث التقنيات وآخر ما وصل إليه العلم فى علاج السكتة الدماغية من إذابة الجلطات الدماغية والتداخل بالقسطرة العلاجية.

ومن جانبه ، طالب الدكتور خالد سلام، رئيس قسم أمراض الأعصاب بكلية الطب جامعة بنها بضرورة رفع الوعي الصحي بين المواطنين، حتى يتم تقديم خدمات علاجية بصورة أفضل وكذلك خفض معدلات الوفاة بسبب الجلطات الدماغية.

وشارك الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، في المؤتمر الدولي السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، بحضور الدكتور خالد سلام رئيس قسم الأمراض العصبية بكلية الطب جامعة بنها، والدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.

كما شارك في المؤتمر أقسام أمراض المخ والأعصاب بالجامعات المصرية المختلفة وأطباء وزارة الصحة بحضور مئات من الأطباء المشاركين، والخبراء الدوليين من الأجانب والعرب والمصريين وجميع رؤساء اقسام المخ والاعصاب بكليات الطب المصرية مع وجود ٥ أطباء عرب واجانب من أشهر الخبراء فى هذا التخصص الدقيق لنشر العلم المتطور وتطبيقه لخدمة المريض المصرى.

ناقش المؤتمر خلال 10 محاضرات باليوم الأول و٦ محاضرات خلال يومه الثاني علاج السكتة الدماغية وأحدث التقنيات وأخر ما وصل إليه العلم فى علاج السكتة الدماغية من إذابة الجلطات الدماغية والتداخل بالقسطرة العلاجية .

وسيتم عرض تطورات وحدات السكتة الدماغية فى مختلف المحافظات المصرية وعرض اخر التطورات التى وصلت اليها ومناقشة معايير اعتماد الجودة للوحدات للإرتقاء بمنظومة العلاج و التهيئة للإعتماد لدخول التأمين الصحي الشامل.

كما ناقش الحضور التطوير والتعليم والتدريب المستمر طريق المحاكاة واستخدام أحدث التكنولوجيات لهذا التخصص الدقيق والتدخل بالقسطرة العلاجية.