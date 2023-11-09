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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين تدعم غزة بمساعدات إنسانية

صدى البلد

أعلنت جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين (TÜMİAD) عن دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة في مصر وتركيا.

وأوضح البيان الصادر عن الجمعية أن رسالتها الإنسانية تنطلق من معاناة الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، حيث تقوم بتوفير سلسلة الإمدادات والمساعدات الإنسانية، بالتعاون مع المؤسسات التالية: وكالة التعاون والتنسيق التركية (TİKA)، مركز يونس أمره للثقافة التركية (Yunus Emre)، هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، والهلال الأحمر التركي (Kızılay).

ومن أجل تأمين هذه المساعدات، تقوم الجمعية بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية المعنية في مصر (الهلال الأحمر المصري وجمعية تحيا مصر) والمتبرعين، لتوصيل تبرعاتهم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني بطرق أكثر فاعلية واقتصادية.

وتشمل هذه الطرق شراء المنتجات والمساعدات من الموردين المصريين مباشرة، بدلا من دفع تكاليف النقل والشحن عن طريق جلبها من الخارج. وبهذه الطريقة، فإن الجمعية تدعم بشكل غير مباشر اقتصاد البلاد من خلال توريد المنتجات من الشركات المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط وكالة التعاون والتنسيق التركية (TİKA) لدعم الاقتصاد المصري من خلال تدريب الكوادر الفنية، ودعم إجراء الدراسات حول الصحة وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد. وتقدم جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين مساهمتها لضمان التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة بهذه الأنشطة.

رجال الأعمال الاتراك الشعب الفلسطيني التبادل التجاري بين مصر وتركيا

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