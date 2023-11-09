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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ما الفائدة؟.. منظمة أكشن إيد تستنكر الهدنة الإسرائيلية لمدة 4 ساعات

صدى البلد

قالت مؤسسة خيرية دولية، إن ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن والمتحدث بإسم البيت الأبيض جون كيربي، بأن إسرائيل ستبدأ في وقف القتال لمدة أربع ساعات كل يوم في شمال قطاع غزة، يقدم "القليل الثمين" لسكان غزة الذين تشردوا وجرحوا ومصدومين بسبب شهر من القصف المتواصل.

 

قالت ريهام الجعفري، منسقة المناصرة والاتصال في منظمة أكشن إيد فلسطين، في بيان لها: ما فائدة التوقف لمدة أربع ساعات كل يوم لتسليم الخبز لمجتمعات في الصباح قبل أن يتم قصفها في فترة ما بعد الظهر؟

 

وأضافت: ما الفائدة من وقف قصير للأعمال العدائية عندما تصبح أجنحة المستشفيات في حالة خراب وعندما تكون الطرق المستخدمة لتوصيل الإمدادات الطبية والأغذية مدمرة؟.

 

ودعت منظمة أكشن إيد إلى وقف دائم لإطلاق النار لمساعدة أولئك الذين أصبحت حياتهم "معلقة بخيط رفيع".

 

وتابع البيان: في حين أن الهدنة الإنسانية قد توفر فترة راحة قصيرة لبضعة أيام، إلا أنها ليست قريبة من الوقت الكافي لإصلاح الأضرار التي لحقت بمجتمعات غزة ومنازلهم وحياتهم.

جو بايدن البيت الأبيض وقف القتال لمدة أربع ساعات غزة القصف الإسرائيلي

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