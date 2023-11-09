الصحة الفلسطينية : الاحتلال يستهدف بشكل مركز المستشفيات ومحيطها

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف النازحين والجرحى بالمستشفى الإندونيسي شمال غزة جراء الحزام الناري العنيف الذي أطلقته طائرات الاحتلال قبل قليل على منطقة تل الزعتر في محيط المستشفى.



ومن جانبه؛ ذكر المتحدث باسم المستشفيات في غزة أشرف القدوة في تصريحات له ان الاحتلال يستهدف بشكل مركز المستشفيات ومحيطها.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أيضا : هناك العديد من الإصابات دخلت المستشفى الإندونيسي لاستهداف محيطه.

وتابع : فجر اليوم كان هناك استهداف مباشر لمجمع الشفاء الطبي وأن عدد النازحين داخل المستشفى الإندونيسي يتجاوز 20 ألفا.