الحاضنات التكنولوجية تعميق للإنتاج المحلي وتطوير دور الجامعة | استكشاف أفكار جديدة واحتضان رواد الأعمال والمبتكرين

جامعة حلوان:

الحضانات التكنولوجية تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام فى مصر

الحاضنات التكنولوجية تعتبر أحد الأذرع التنفيذية لدعم الابتكار وريادة الأعمال

نهدف إلى استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من رواد الأعمال والمبتكرين

تسعى الدولة المصرية الي تعظيم المنتج المحلي وتعمل جاهدة على الاستثمار في الشباب لنهم هم وقودها لدفع عجلة الإنتاج المصري لذلك عملت وزارة الجامعات الي إلى دعم الباحثين من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتبحث الحضانات التكنولوجية دائما عن الأفكار التي تخدم الاقتصاد المصري وبها استدامة.

وتهدف الحضانات التكنولوجية الى دعم الأفكار التكنولوجية الواعدة والتي تكون قابلة للتحول لشركات ناشئة، إيمانًا منها بضرورة خلق مناخ داعم للمبتكرين والمبدعين من شباب الباحثين.

وتوفر الجامعات للحضانات التكنولوجية المرونة في رعاية الابحاث العلمية وتحويلها إلى مشروعات ناجحة، من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لهذه الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والخبراء في مجالاتهم لتحقيق العمل الريادي.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ان مبادرة انطلاق لاحتضان الشركات الناشئة تهدف إلي استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من رواد الأعمال والمبتكرين من الباحثين وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية.

واضاف قنديل، أن إحتضان رواد الأعمال يمثل تطورا في دور الجامعة من مجرد إنتاج خريج ينافس في سوق العمل إلى إنتاج صاحب عمل حر يتخرج في الجامعة.

وفي إطار متصل قال الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الحاضنات التكنولوجية تعتبر أحد الأذرع التنفيذية لدعم الابتكار وريادة الأعمال حيث تعمل على تحويل مخرجات البحوث التطبيقية من نماذج أولية إلى منتجات نهائية يتم تطويرها وتسويقها عن طريق الشركات الناشئة المحتضنة بجامعة حلوان مما يساهم في خلق وظائف وتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق استراتيجية مصر 2030.

وأشار أبو الدهب أن توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتحويلها إلى منتجات وخدمات، يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث انه تشرف جامعة حلوان علي تبني مشروعين هما "حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية" Biocluster برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان و مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

و "حاضنة جامعة حلوان للأثاث المصري" HUTI-EF برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتورة مها الحلبي الأستاذ ورئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث الاسبق.



قال الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان انه يهدف برنامج الحاضنات الي اختيار الأفكار القادرة على تحقيق عائد لتمويلها وهذا التمويل توفره أكاديمية البحث العلمي وبه جزء خاص بتنفيذ العينات وجزء خاص بشراء الخامات وجزء آخر لوجستي للتدريب على كيفية إدارة الأعمال من التسويق والتفكير أيضا بطريقة علمية".

و تابع مدير مكتب الحاضنات التكنولوجيا ان حاضنات رواد الاعمال و اصحاب الشركات الناشئة التكنولوجية تعمل علي توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتحويلها إلى منتجات وخدمات، و هذا يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للجامعة.

وأفاد الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان ، أن رؤية المكتب تتمثل في جعل ريادة الأعمال التكنولوجية واحدة من القوى الدافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام فى مصر، حيث يعمل علي احتضان الشركات الناشئة في بيئة داعمة، تزود رواد الأعمال بمعارف ومهارات تجارية قوية، بهدف تحويل الأفكار الواعدة إلي منتجات وخدمات مبتكرة .



يقدم المكتب خدمات الاحتضان للشركات الناشئة وهي:



1 - تمويل للشركات الناشئة خلال فترة الاحتضان.

2 - توفير مساحات عمل مشتركة مجهزة بخدمات اتصال وإنترنت فائق السرعة.

3 -تقديم الدعم الفني والتقني لتنفيذ الأفكار داخل الحاضنة بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج الجامعة.

4- إتاحة الإمكانات الفنية بالمراكز البحثية والمعامل والورش بالجامعة لتنفيذ النماذج الأولية.

5 -التشبيك مع الأفراد و جهات الاستثمار في الأفكار الواعدة والشركات الناشئة.

6 -التعاقد مع مطورين لتنمية وترويج أعمال الحاضنة التكنولوجية.

7 -التعاقد مع خبراء لتقديم خدمات الاستشارات القانونية والمالية للشركات المحتضنة.



وتتمثل خدمات ما قبل الاحتضان للشركات الناشئة فى:

1 -التدريب علي التفكير التصميمي و تطوير النماذج الأولية.

2 -تنفيذ معسكرات توليد الأفكار لاستكشاف رواد الأعمال الواعدين.



كما تتمثل خدمات ما بعد الاحتضان فى:

• التسويق للشركات الناشئة وما تقدمه من سلع وخدمات.

• متابعة نمو وتطور الشركات المتخرجة من الحاضنات.



لذا فإذا كنت طالب أو خريج أو عضو هيئة تدريس أو إداري ولديك فكرة أو نموذج أولي لمنتج أو خدمة وتريد تكوين شركة ناشئة فمكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان يقدم لك المساعدة.

