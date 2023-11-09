التنمية المحلية: المحافظات تقدمت بـ 5700 مشروعات خضراء وذكية

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن المبادرة الوطنية، للمشروعات الوطنية، نقطة انطلاق لدمج الوعى المناخى مع إجراءات الحكومة.

وأضاف هشام آمنة أن الوزارة عززت آليات عمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع الوزارات الأخرى المعنية من خلال تنسيق استراتيجية مستدامة.

تدريب الكوادر اللازمة

وتابع هشام آمنة،أن الوزارة عملت على تدريب الكوادر اللازمة، وبذل الجهد لمحاربة التغيرات المناخية .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة حقق نتائج كبيرة هذا العام، وتقدمت المحافظات بأكثر من 5700 من المشروعات الخضراء والذكية.