إطلاق حملة يلا نشجع المصري في مدارس القاهرة.. والطلاب يتفاعلون|صور

نظمت مدارس القاهرة للغات، حملة للطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة تحت عنوان ( يلا نشجع المصري) ، وذلك لتشجيع ودعم وحث الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة على تشجيع المنتجات المصرية و النهوض بها



وشملت حملة يلا نشجع المصري في مدارس القاهرة للغات، عمل مسابقات وأبحاث ومطويات عن المنتجات المصرية، بالإضافة إلى التوعية خلال الاذاعة المدرسية بموضوعات عن الصناعة المصرية.

وأعلنت مدارس القاهرة للغات، عن اطلاق مسابقة تحت شعار شجع المصري ، مؤكدة أن شروطها أن يكون طلابها من المرحلة الاعدادية ، وان يقوم الطالب بتصميم لافتة يحث فيها زملاءه على تشجيع ودعم المنتج المصري، او يقوم الطالب بتصميم لوجويدعم الصناعة المصرية ، أو رسم لوحة تحث على تشجيع صناعة بلدنا ، أو تصميم مطوية للمنتج المصري ، أو عمل مجسم للمنتج المصري ، أو عمل ألبوم يجمع الصور والرسوم التي تضم أفضل صناعات مصر



و قابل طلاب مدارس القاهرة للغات حملة يلا نشجع المصري بحماس شديد ، وقاموا بعمل الكثير من الأعمال الثقافية و الفنية التي تهدف إلى المساهمة في دعم تطوير الصناعة المصرية

وعلى جانب آخر .. استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد مالكي عثمان الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم بسنغافورة، والوفد المرافق له؛ لمناقشة تعزيز أوجه التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور رضا حجازي عن ترحيبه بالتعاون مع دولة سنغافورة فى تطوير النظام التعليمي، والتطلع لتوسيع آفاق التعاون وتطويرها بما يخدم العملية التعليمية، وتبادل الخبرات بين البلدين.

وقال الوزير إنه على دراية كاملة بالتجربة السنغافورية فى التعليم والتي بدأت عام 1997 في إصلاح التعليم، ومن مميزات التجربة الاعتماد على اللامركزية وإعطاء المدرسة صلاحيات القيادة، والاهتمام بالطلاب وقدراتهم وميولهم ودعمهم في التعبير عن مواهبهم، بالإضافة إلى التركيز فى المناهج على نواتج التعلم أكثر من المحتوى، ونتج عن ذلك تحقيق الطلاب لمراكز متقدمة في الاختبارات الدولية TIMSS و PISA، بالاضافة إلى التقارير الدولية التي تشيد بالعملية التعليمية في سنغافورة.

واستعرض الدكتور رضا حجازي رحلة تطوير وإصلاح منظومة التعليم فى مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فى تطوير المناهج من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة منها التجربة السنغافورية، ومشاركة الخبراء والشركاء المحليين والدوليين، حيث تم الانتهاء تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، كما تم الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والذي يركز على تحسين جودة حياة الطلاب، ودمج المفاهيم الحديثة، مضيفًا أنه سيتم الانطلاق بعد ذلك إلى المرحلة الثانوية، وسيكون هناك مؤتمرا قوميا يتضمن حوارا مجتمعيا حول تطوير المرحلة الثانوية يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

وفيما يخص التنمية المهنية للمعلمين، قال الدكتور رضا حجازي إن الدولة المصرية لديها آلية لانتقاء المعلمين الجدد ومدى ملاءمة شخصيتهم وقدراتهم الذهنية للعمل كمعلم، مضيفًا أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تركز على اعتماد التنمية المهنية للمعلمين، واعتماد منظومة التدريب، والربط بين كليات التربية فى التعليم العالى والمدارس.

وتابع الوزير أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم وتوفير منظومة تعليمية متميزة لهم، كما أن الوزارة تهتم بالموهوبين والمتفوقين، حيث توجد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، لافتًا إلى أن طلابها يحصدون مراكز متقدمة فى المسابقات العالمية، وإضافة إلى ذلك تم إنشاء مدرسة العباقرة والتى يتم اختيار طلابها المتميزين من الصفوف الأولى بمدارس المتفوقين.

وتابع وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني يعد نقطة مضيئة في نظام التعليم، مشيرًا إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثلت نقطة تحول كبيرة للصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، حيث يبلغ عددها حاليا ٧٦ مدرسة، وتسعى الوزارة إلى التوسع فى زيادة إعداد هذه المدارس.

حملة يلا نشجع المصري

حملة يلا نشجع المصري

حملة يلا نشجع المصري

حملة يلا نشجع المصري

حملة يلا نشجع المصري

حملة يلا نشجع المصري

حملة يلا نشجع المصري