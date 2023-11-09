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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كما نشر صدى البلد| المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تعلن عن الفائزين

لقاء اليوم
لقاء اليوم

أعلن مسئولو المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، عن المشروعات الفائزة في المبادرة  وسلم الفائزين الجوائز الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

 

وتشمل القائمة مشروعات ذات حجم كبير وأخرى متوسطة، إضافة إلى المحلية الصغيرة .  
 

وجاءت الأسماء الفائزة للمشروعات الكبري كالتالي : في المركز الثالث في المشروعات الكبيرة المهندس أحمد نصر عن مشروع صرف صحي سيوة المتكامل بمحافظة مطروح .

وحاء في المركز الثاني المهندس ياسر صلاح عن مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور ، محافظة الجيزة .

بينما فاز بالمركز الأول الدكتور كامل عبد الله عن مشروع الزراعة المناخية الذكية ، بمحافظة المنيا .

وعن المشروعات المتوسطة فاز بالمركز الثالث،  الدكتور ميشيل نبيل عن مشروع جرين وود محافظة المنيا .

بينما فاز بالمركز الاول الدكتورة سحر محمد عن مشروع استخدامات تقنية طبيعية ومبتكرة لمعالجة المياه الجوفية الملوثة بالحديد لتحقيق التنمية التنمية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد .

فيما فاز في المركز الثاني علاء الدين محمد محطة المعالجة المركزية الشركة المصرية للخدمات البيئية والبترولية، محافظة الإسماعيلية.

فيما فاز بجوائز فئة المشروعات المحلية الصغيرة في المركز الثالث المهندس احمد شوقي عن مشروع اكسيرجي للتدفئة النظيفة لمزارع الدواجن محافظة الإسماعيلية.

بينما فاز بالمركز الثاني المهندس محمد شريف عن مشروع مخيم لسلطة محافظة جنوب سيناء .

فيما فاز المركز الاول الدكتورة نرمين عبد الجليل عن مشروع منازل ريفية خضراء مدينة الخارجة محافظة الوادي الجديد .

وفاز في فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة حيث فاز بالمركز الثالث رامي انور عن مشروع جديد محافظة القاهرة .

وجاء في المركز الثاني محمد فاروق عن مشروع المنظومة الذكية لادارة شبكات مياه الشرب .

وجاء في المركز الاول سالم نبيل عن مشروع مكافحة الافات الزراعية نتيجة التغيرات المناخية باستخدام الروبوت ، محافظة الدقهلية .

وعن فئات المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة فاز بالمركز الأول محافظة بورسعيد عن مشروع ادارة تدوير البلاستيك .

وجاء في المركز الثاني محافظة الجيزة ، بينما فاز بالمركز الاول مسرعات المشروعات الخضراء الذكية محافظة أسوان.  

وعن فئات المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح فاز بالمركز الثالث محمد سعد عن مشروع انتاج السماد العضوي من المخلفات الصلبة، محافظة السويس .

وجاء في المركز الثاني حسين جبر عن مشروع أراضي الخير  لتنمية وتطوير صناعة النسيج، محافظة المنيا .

بينما فاز بالمركز الاول الدكتورة شيرين علي عن مشروع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة .

وعن فئات المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة فاز بالمركز الاول محافظة بورسعيد عن مشروع ادارة تدوير البلاستيك .

وجاء في المركز الثاني محافظة الجيزة ، بينما فاز بالمركز الاول مسرعات المشروعات الخضراء الذكية محافظة اسوان  

وعن فئات المبادرات والمشاركات المجتمعية غير هدفة للربح فاز بالمركز الثالث محمد سعد عن مشروع انتاج السماد العضوي من المخلفات الصلبة، محافظة السويس .

وجاء في المركز الثاني حسين جبر عن مشروع اراضي الخير  لتنمية وتطوير صناعة النسيج، محافظة المنيا .

بينما فاز بالمركز الاول الدكتورة شيرين علي عن مشروع مركز مصر المتميز لادارة المخلفات الصلبة .

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