الصحفيين تنظم ندوة لمناقشة كتاب "رسالة إلى حفيدى زين.. اسمها فلسطين".. الأحد

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "رسالة إلى حفيدى زين.. اسمها فلسطين" للكاتب الصحفى شريف قنديل، وذلك يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023م بقاعة طه حسين فى الدور الرابع بمبنى النقابة، فى تمام الساعة السادسة مساءً.

يستعرض الكتاب الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، وتدير الندوة الإذاعية الدكتورة نهى الروميسى كبيرة مذيعات البرنامج العام.

الكتاب رسائل للأولاد والأحفاد يتضمن التعريف بالقضية، وبالحق الفلسطينى، وبمدن ورموز فلسطين، ويتناول محنة غزة والقدس، والأقصى، ودور مصر التاريخى، وأبرز المواقف العالمية تجاه القضية خلال العقد الماضى.

شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين

كما تنظم نقابة الصحفيين يوم تضامنيا تحت عنوان “شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين”، يوم السبت 2023/11/11 فى مقر نقابة الصحفيين بدءًا من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

يتضمن اليوم عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال (ارسم مع فلسطين) مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى (تفصيل ثانوى) تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب، ويختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.

