الأولمبية تعتمد مشاركة الترايثلون في كأس آسيا المفتوحة

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، مشاركة منتخب مصر للترايثلون في بطولة كأس آسيا المفتوحة للترايثلون المقرر إقامتها في مدينة كوتا كينابالو بدولة ماليزيا.

وتقام بطولة كأس آسيا المفتوحة للترايثلون خلال الفترة من 9 حتى 13 نوفمبر الجاري، حيث تعتبر البطولة ضمن بطولات الرنك العالمي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتشارك بعثة منتخب مصر بعدد 2 لاعب ومدرب.

ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الترايثلون بالموافقة الفنية على المشاركة، على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.