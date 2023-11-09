عبور 695 مزدوجي جنسية من رفح

قالت مصادر مطلعة، بشمال سيناء ، إن اجمالي عدد العابرين من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري مساء اليوم الخميس، 695 أجنبيا يمثلون عدة جنسيات من بينهم حاملو جوازات مصرية.

وقالت المصادر الطبية بشمال سيناء، إن اجمالي عدد حالات الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة 12 حالة جراحية لتلقي العلاج في المستشفيات والمعاهد الطبية في شمال سيناء ومحافظات أخرى.



تم توزيعهم علي 4 مستشفيات كالتالى : مستشفى العريش العام 1 حالة جراحية.

مستشفى ابوخليفة بالاسماعيلية 9 حالات جراحية.

مستشفى ال نهيان بالقاهرة 1 حالة

مستشفى معهد ناصر بالقاهرة 1 حاله.

100شاحنة:

كما بلغ اجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح البري تخصع إلى عمليات تفتيش في منفذ العوجه 100شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

