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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال بيومي : الصمود الفلسطيني منصور في النهاية

جمال بيومي
جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يسجل إعجابه بالصمود الفلسطيني، مشيرا إلى أنه بالرغم من التنكيل بالفلسطينيين إلا أن صمودهم هو السلاح الذي سيكسب في النهاية.

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وأضاف، خلال لقاء عبر "زووم" خلال برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه يتابع بكل إشفاق ويضج بما ينشر من صور يندى لها جبين الإنسانية، لافتا إلى أن العمارات تهبط فوق رؤوس أصحابها دون تفرقة، و70% من الضحايا أطفال وسيدات وكبار سن، ليس لهم أي ذنب مما يحدث. 


وأشار إلى أن أخلاق المحارب، تشدد عليه أن يحارب محاربا مثله وليس مواطنا أعزل أو طفلا أو امرأة.


وأردف: "ما حدث لليهود في أوروبا كلنا شهود عليه، ولكن هذا لا يبرر أن تنكل إسرائيل بشعب آخر لا علاقة له بما حدث لليهود في أوروبا"، منوها أنه عاش فترة طويلة كان اليهود في مصر موجودين ويتمتعون بكل الحرية، وكان منهم من له دور في الصناعة والتجارة.


وواصل: "كنت اسكن خلال فترة الكلية في فندق تملكه يهودية، وكانت ترعانا كما لو كانت أم، وأيضًا عملت فترة في البرازيل وقابلت يهود ووجدت منهن سيدات فضليات، وأرى أن أغلب يهود مصر هاجروا إلى أمريكا اللاتينية والأمريكتين، وليس إلى فلسطين لأنهم يعرفون جيدا حقيقة ما يحدث".

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