مغنية الراب البريطانية لافتا تمهد لألبومها الجديد بأغنية Aint The Same

أطلقت مغنية الراب البريطانية اللبنانية لافتا Laughta أجدد أعمالها الغنائية "Aint The Same" بشكل فيديو كليب مصور.



وتتعاون لافتا خلال الأغنية مع المنتج الموسيقي العالمي جي جي GG، المرشح لجائزة الجرامي، ويمزج العمل بين الإيقاعات الشرقية والتوزيعات الإلكترونية الغربية.



وتمهد لافتا عبر هذا الإصدار لألبومها الموسيقي الجديد الذي تطلقه بالتعاون مع شركة الإنتاج العالمية"MDLBEAST Records"، التي تبنت موهبتها وتسعى لإطلاقها بجولة حفلات عالمية بين أوروبا والشرق الأوسط.



خطت لافتا أولى خطواتها العالمية مؤخرا، من خلال فوزها بجائزة One To Watch من هيئة الإذاعة البريطانية كأفضل موهبة صاعدة لعام 2023 ضمن جوائز الموسيقى المستقلة "AIM" لهذه السنة.





كما تأتي أغنية "ليس نفس الشئ" وسط انتعاشة فنية تعيشها الرابر اللبنانية حاليا، بعد نجاح حفلها الجماهيري في السعودية إبان مشاركتها في مهرجان "هي هب" في الرياض، كما تعقب جولة حفلاتها البريطانية التي مرت خلالها بين مانشستر وبرمنغهام ولندن.