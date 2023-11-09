مدبولي : تكريم 18 مشروعًا فازت بالمبادرة الوطنية الذكية للتحول للاقتصاد الأخضر

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتواجده في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.



وأضاف مدبولي خلال كلمته أن المبادرة في مؤتمرها الأول جاء قبل أشهر قليلة من انعقاد مؤتمر المناخ ٢٧ لافتا ان المبادرة تتوافق مع استراتيجة مصر ورؤية مصر 2030.

وأشار مدبولي أن التغيرات المناخية تمثل تحديا دائما لجميع الدول مشيرا إلى أن مصر بادرت بإطلاق عدد من المشروعات للحلول الفعالة للتحول الي الاقتصاد الاخضر مشيرا الي المبادرة نموذج ملهم للمبادرات الناجحة كما وضعنا خريطة للمشروعات الخضراء الذكية.



واضاف ان اليوم تم تكريم ١٨ مشروع فازت في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للعمل علي استخدام التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي.