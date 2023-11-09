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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المرشح الرئاسي فريد زهران: أدعم موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية

المرشح الرئاسى فريد
المرشح الرئاسى فريد زهران

قال المرشح الرئاسى فريد زهران، إنه يدعم الدولة المصرية في القرارات التي تتخذها في ملف القضية الفلسطينية، فيما يتعلق بمنع ومواجهة تصفية القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران، والذي ينعقد لطرح المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي، والتعليق على المستجدات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، بحضور عدد من النواب وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة.

وقال "زهران"، إن الفترة التي نمر بها فترة شديدة الخطورة، وما صرح به الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة يعبر عن هذا الوضع الصعب الذي تمر به القضية.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، والتي تستمر إلى 8 ديسمبر، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي.

ومن المقرر انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024 أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر للمصريين بالخارج، وأيام 10 و 11 و 12 من الشهر نفسه للمصريين بالداخل.

وحصل المرشح الرئاسي فريد زهران على رمز الشمس، حيث ينافس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب، رمز السلم.

القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية المساعدات الانسانية قطاع غزة الدعاية الانتخابية

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