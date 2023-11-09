عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير جمال بيومي: نتنياهو محكوم عليه بالسجن..والحرب الحالية تؤجل تنفيذ الحكم ضده

جمال بيومي
جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود التي تبذلها مصر والدول العربية على مستوى دولي في الامم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية الهدف منها إيصال صوتنا إلى العالم، وحتى يعلو الصوت العربي والفلسطيني لتوضيح الحقيقة أمام العالم.

txt

جمال بيومي : الصمود الفلسطيني منصور في النهاية

txt

أول تعليق لـ رامي جمال عقب إلغاء الحكم بتغريمه 15 ألف دولار


وأضاف، خلال لقاء عبر "زووم" خلال برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن يهود أمريكا والكثير من البلدان صاروا يتظاهرون ضد اسرائيل وممارساتها، لأنهم يرون أن ما يحدث ضد مصالح إسرائيل، ودولتهم. 

وأشار إلى أن الفلسطيني يغادر أرضه حتى يحتلها يهودي من أوروبا، منوها بأن إسرائيل تريد إقامة دولة على أساس الدين، بإبعاد المسلم والمسيحي منها من أجل أن يأتي بدلا منهما يهودي ويحتل الأرض.

وتساءل: "بعد 20 سنة من الآن ما هو مستقبل دولة سيصبح فيها الفلسطينيون العرب أكثر من عدد الإسرائيليين"، منوها بأن الشعب الفلسطيني سينتصر في النهاية.

ولفت إلى أن إسرائيل يحكمها مجموعة من المتطرفين، مواصلا: "لازم نقنع الشعب الإسرائيلي أن السلام أفضل من ابتزاز حقوق الفلسطينيين واغتصابها".

وحول إمكانية التوصل إلى حل مع حكومة نتنياهو، قال: "للأسف نحن نتعامل مع رجل محكوم عليه بالسجن، ويجب أن يذهب للسجن حالا، وأن الحرب الحالية تؤجل دخوله للسجن ودي مصيبة، لأنها من الممكن أن تستمر لفترة".

وعن إمكانية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه بإنشاء دولته، قال: "لا يضيع حق وراءه مطالب خاصة مع الصمود الفلسطيني الحالي".

السفير جمال بيومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

يحتاج الدعاء .. الخطيب يتابع تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

ترشيحاتنا

حملة فريد زهران : المحور الاجتماعي لمرشحنا التمكين للفئات الأكثر احتياجًا

تعليمات للمدارس الثانوية بتأكيد الإذاعة المدرسية على أهمية المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

مصطفى بكري: يتردد داخل إسرائيل احتمالات شن هجوم على اليمن

وزير الدفاع الإسرائيلي: كل الطرق تؤدي إلى طهران

بيان عاجل من حركة حماس بشأن العدوان على جنين

بيان عاجل من تركيا بشأن موقفها تجاه حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

فيديو

«ضرب أمي وقلعني الحجاب واتحرش بيا».. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب داخل مول شهير «فيديوجراف»

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ