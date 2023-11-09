السفير جمال بيومي: نتنياهو محكوم عليه بالسجن..والحرب الحالية تؤجل تنفيذ الحكم ضده

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود التي تبذلها مصر والدول العربية على مستوى دولي في الامم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية الهدف منها إيصال صوتنا إلى العالم، وحتى يعلو الصوت العربي والفلسطيني لتوضيح الحقيقة أمام العالم.



وأضاف، خلال لقاء عبر "زووم" خلال برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن يهود أمريكا والكثير من البلدان صاروا يتظاهرون ضد اسرائيل وممارساتها، لأنهم يرون أن ما يحدث ضد مصالح إسرائيل، ودولتهم.

وأشار إلى أن الفلسطيني يغادر أرضه حتى يحتلها يهودي من أوروبا، منوها بأن إسرائيل تريد إقامة دولة على أساس الدين، بإبعاد المسلم والمسيحي منها من أجل أن يأتي بدلا منهما يهودي ويحتل الأرض.

وتساءل: "بعد 20 سنة من الآن ما هو مستقبل دولة سيصبح فيها الفلسطينيون العرب أكثر من عدد الإسرائيليين"، منوها بأن الشعب الفلسطيني سينتصر في النهاية.

ولفت إلى أن إسرائيل يحكمها مجموعة من المتطرفين، مواصلا: "لازم نقنع الشعب الإسرائيلي أن السلام أفضل من ابتزاز حقوق الفلسطينيين واغتصابها".

وحول إمكانية التوصل إلى حل مع حكومة نتنياهو، قال: "للأسف نحن نتعامل مع رجل محكوم عليه بالسجن، ويجب أن يذهب للسجن حالا، وأن الحرب الحالية تؤجل دخوله للسجن ودي مصيبة، لأنها من الممكن أن تستمر لفترة".

وعن إمكانية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه بإنشاء دولته، قال: "لا يضيع حق وراءه مطالب خاصة مع الصمود الفلسطيني الحالي".