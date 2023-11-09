محمد موسى: الرعب يسيطر على الإسرائيليين.. وعهدهم لن يستمر

قال الإعلامي محمد موسى، إن «لعنة العقد الثامن» تتنبأ بأن عهد اليهود لن يستمر لـ 80عاما وأنه كتب عليهم الشتات في الأرض واجتماعهم لن يدوم على مر العصور أكثر من تلك المدة، مما أثار حالة من الرعب لديهم من اقتراب زوال الكيان الصهيوني.



وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الصهيوني الأسبق إيهود باراك، تحدث في مقال له منذ فترة قريبة وأظهر فيه مخاوفه وقلقه من نبوءة لعنة العقد الثامن والتي ترتبط بنهاية إسرائيل الوشيكة وقال إنه سيأتي قبل الذكرى الثمانين لقيامها، إيهود باراك بالتاريخ اليهودي التي تؤكد أنه لن يكن لليهود دولة أكثر من 80 عاما إلا في فترتين استثنائيتين وبدأوا بالتفكك خلال عقدهما الثامن.



وأشار محمد موسى، إلى أن إيهود باراك ذكر في مقاله الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية: «أنه على مر التاريخ اليهودي، لم يكن لليهود دولة لأكثر من 80 عاما إلا خلال فترتين: فترة الملك داود وفترة الحشمونيم، وأن بداية تفككها كان في العقد الثامن»، وأن التجربة الحالية للدولة اليهودية الصهيونية هي الثالثة وهي الآن في عقدها الثامن، وأعرب عن قلقه من أن تحل عليهم لعنة العقد الثامن كما حلت على الذين سبقوهم .



واستطرد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الأسبق في مقاله، أن «العقد الثامن لإسرائيل تم تبشيره بشرطين: وهما.. بداية تفكك السيادة ووجود مملكة بيت داود اللي انقسمت إلى يهودا وإسرائيل، وقال إيهود باراك أنهم ككيان وصلوا للعقد الثامن، في ولكن في ظل تجاهل كبير لتحذيرات التلمود».

