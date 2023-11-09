مصطفى بكري: يتردد داخل إسرائيل احتمالات شن هجوم على اليمن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يتردد داخل إسرائيل، بأنه سيتم شن هجوم على اليمن خلال الفترة القادمة، ردا على هجمات جماعة الحوثيين، وآخرها إسقاط طائرة أمريكية الصنع.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لو تم توجيه ضربات لليمن، سيتم تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أن دائرة الحرب تتسع.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك تصعيدا أيضا من حركة حزب الله اللبنانية، بأنه سيكون هناك مواجهة مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن وزير الدفاع الإسرائيلي قد أكد في تصريحات بأن كل ما يحدث يؤدي للحرب.

الأمن القومي المصري

وأشار مصطفى بكري إلى أن ضرب المقاومة خيانة، مؤكدا أن العدو المشترك هو إسرائيل، مؤكدا أن الدفاع عن المقاومة الفلسطينية هو دفاع عن الأمن القومي المصري.