الأهلي في السوبر جلوب .. ملخص تقييم أداء الفريق بعد انتهاء الدور التمهيدي

خسر الفريق الأول لكرة اليد بالناي الأهلي من نظيره برشلونة الإسباني، في ثاني مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" المقام في الشعودية خلال الفترة الحالية.

وحسم برشلونة اللقاء أمام النادي الأهلي بنتيجة 26-37، وكان انتهى الشوط الأول بنتيجة 19-16 لصالح الفريق الإسباني.

ومن المقرر أن يلعب النادي الأهلي مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن بعد خسارة اليوم.

ويقع فريق رجال يد الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه النور السعودي وبرشلونة الإسباني.

كان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على النور السعودي بنتيجة 38-20.

يترأس بعثة الأهلي محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، ويرافق البعثة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

ملخص سريع لفريق النادي الأهلي عقب انتهاء مباريات الدور التمهيدي من السوبر الجلوب



الاهلي احرز ٦٤ هدف من ١٠٠ تصويبه بنسبه ٦٤٪؜

الاهلي احرز من الاجنحه ٩ اهداف من ١٠ تصويبات

الاهلي احرز من رميات ال٧ امتار ٦ اهداف من ٨ تصويبات

الاهلي احرز من ال٩ امتار ١٠ اهداف من ٣٦ تصويبه

الاهلي احرز من ال٦ امتار ١٥ هدف من ٢٠ تصويبه

الاهلي احرز من الاختراقات ١٠ اهداف من ١٠ اختراقات

الاهلي احرز من الفاست بريك ١١ هدف من ١٣ فاست بريك

لاعبو الاهلي تم عمل ٢٩ اسيست و ارتكب لاعبوه عدد ٣٢ خطأ فني

هداف النادي الاهلي اللاعب عمر خالد كاستيلو احرز ١١ هدف من ١٤ تصويبه بنسبه ٧٩٪؜

محمد إبراهيم حارس مرمي الاهلي تصدي الي ٢٣ تصدي من ٦٨ تصويبه بنسبه ٣٤٪؜

عبد الرحمن طه تصدي الي ٧ تصديات من ١٩ تصويبه بنسبه ٣٧٪؜

اجمالي التصديات ٣٠ تصدي من ٨٧ تصويبه بنسبه ٣٤٪