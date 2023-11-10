بعد اختراق تطبيق فوري للمدفوعات .. مفاجأة غير سعيدة لمنفذي العملية

تعرض تطبيق فوري للخدمات المالية عبر الإنترنت إلى هجوم إلكتروني مدمر، حيث تمكنت عصابات الهاكرز من اختراق النظام وتسببت في توقف الخدمات.. وينص القانون على عقوبات رادعة.

نص العقوبات

يتصدى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بكل قوةً وحزم ضد محاولات البعض بما يعرف "بالتهكير" للصفحات الخاصة لآخرين، حيث ينص القانون فى مواده على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".