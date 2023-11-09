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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقفات إنسانية.. رسائل متضاربة بين الولايات المتحدة وإسرائيل

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي ما وصفه بأنه لحظة مهمة في المفاوضات لوقف القتال. 

 

وأضاف: "ندرك أن إسرائيل ستبدأ في تطبيق هدنة لمدة أربع ساعات في مناطق شمال غزة كل يوم، مع إعلان قبل ثلاث ساعات، وقد أبلغنا الإسرائيليون أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في هذه المناطق فوق القطاع" خلال مدة التوقف، وهذه العملية تبدأ اليوم". 

 

وميز على وجه التحديد بين النوافذ الإنسانية الموجودة والتي اقتصرت على بعض طرق غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

 

ومضى قائلاً: "إن الإعلانات اليوم عن فترات التوقف تأتي بعد الكثير من المحادثات من قبل الرئيس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمشاركة على مستويات أخرى مختلفة داخل الإدارة. 

 

وأضاف: "جاءت هذه القرارات في أعقاب جهود كبيرة من جانب الإدارة لمحاولة التأكد من إمكانية دخول المساعدات الإنسانية وخروج الناس بأمان".

 

وفي غضون ساعة، حدث شيء مختلف قليلاً عما فعلته الحكومة الإسرائيلية. جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن "القتال مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الرهائن".

 

وأضاف بيان الحكومة الإسرائيلية: تسمح إسرائيل بوجود ممرات آمنة من شمال القطاع إلى الجنوب، كما فعل أمس 50 ألف من سكان غزة. وندعو مرة أخرى السكان المدنيين في غزة إلى التوجه نحو الجنوب. 

 

ثم قال المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية في مؤتمر صحفي: "لقد رأيت تعليق جون كيربي قبل بضع ساعات. ليس هناك وقف لإطلاق النار. وأكرر، ليس هناك وقف لإطلاق النار". 

 

وفي إشارة إلى النوافذ الحالية المحدودة للغاية، قال الكولونيل ريتشارد هيشت: "هذه فترات توقف تكتيكية محلية للمساعدات الإنسانية، وهي محدودة الزمان والمكان". 

 

وردًا على سؤال حول ما إذا كان إعلان البيت الأبيض يمثل تحولًا نظرًا لأن كيربي قال إنه جديد، بدءًا من اليوم وأنه مهم، قال الكولونيل هيشت: "لا، لا يوجد تحول. مرة أخرى، إذا كان هناك تحول على المستوى السياسي فإن ذلك سيوجهنا إلى القيام بشيء مختلف". 

استقالة البيت الابيض المفاوضات غزة 50 ألف حامل في غزة مدة التوقف

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