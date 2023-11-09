عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة فريد زهران: برنامجنا الانتخابي ينطلق من محاور ثلاثة "اجتماعية واقتصادية وسياسية"

المرشح الرئاسى فريد
المرشح الرئاسى فريد زهران

قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إننا جئنا داعمين ومؤيدين لترشح فريد زهران، كرئيس لجمهورية مصر العربية، ومنخرطين فى حملة الترشح كشريك اساسي بهدف إنشاء تيار سياسي قوى، متجانس فكرياً، مؤثر على الأرض، وفاعل في العملية السياسية، يعبر عما يحتاجه الوطن ويستحقه المواطنون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران، والذي ينعقد لطرح المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي، والتعليق على المستجدات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، بحضور عدد من النواب وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة.

وأضاف الشناوى: بصفتى أنتمى سياسيا – لحزب العدل - أول حزب مصري نشأ بعد ثورة 25 يناير، أسسته مجموعة من مختلف فئات الشعب المصري، تعتز بهويتها المصرية، وتؤمن بقيم الحرية والعدل وتسعى لإقامة دولة ديمقراطية حديثة، قوية ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي ، وندعوكم معا للتغيير.

وتابع المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران :نحن نؤمن أننا قادرون معا أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل، قادرون معا أن ننهض بالوطن وينهض بنا ، وبأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً فى يومه وفى غده.

واستطرد: نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله، هو وحده مصدر السلطات، كما أن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، وذلك لن يتحقق الا ببرنامج حقيقي قابل للتطبيق وضعه اكثر من 80 مواطنا مصريا من حملة الدكتوراة والماجستير ليجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع ، وببرنامج يحقق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، ويغلق الباب أمام أى فساد وأى استبداد، ونعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة فى زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً .

واستكمل: وببرنامج يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه، ويصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية، ويحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز ، وبرنامج ينطلق من محاور ثلاثة اجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث تنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة - بموجاتها المتعاقبة - إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكافة مناحي الحياة. 

وأضاف: أما المحور الاقتصادى لبرنامجنا فيرتكز على ( نمو استثمارات - نمو الوظائف - مكافحة التضخم - وتقليص الديون ).

وقال: وتقوم رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران في الملف الاقتصادي على عدة محاور أساسية، يندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية ، وينطلق البرنامج السياسي من ضرورة التغيير التدريجى لطريقة ادارة الشئون العامة لبلاد تعانى منذ خمسينيات القرن الماضى ، حتى لو اختلفت طبعات رؤسائها الخمسة، والتى أنتجت احتكار السلطة والثروة.

واختتم كلمته قائلا:"نحن المواطنين والمواطنات، نحن الشعب المصري الأبى العظيم ، وهذه إرادتنا وستتجسد فى صناديق الاقتراع قريبا.. فإلى لقاء".

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران فريد زهران تيار سياسي قوى المستجدات السياسية معتز الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

بيان عاجل من تركيا بشأن موقفها تجاه حماس

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي .. حل أم مشكلة بيئية؟

18 مستشفى تتوقف عن العمل.. الوضع الصحي بغزة في حالة انهيار كامل

أرخص سيارة سيدان صينية في السوق المصري | تعرف عليها

هل يوجد في الجنة كتب؟.. خالد الجندي يستدل بحديث شريف

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

مايا مرسي: مبادرة المشروعات الخضراء رائدة في معالجة آثار تغير المناخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

فيديو

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

«ضرب أمي وقلعني الحجاب واتحرش بيا».. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب داخل مول شهير «فيديوجراف»

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ