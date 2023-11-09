حملة فريد زهران: برنامجنا الانتخابي ينطلق من محاور ثلاثة "اجتماعية واقتصادية وسياسية"

قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إننا جئنا داعمين ومؤيدين لترشح فريد زهران، كرئيس لجمهورية مصر العربية، ومنخرطين فى حملة الترشح كشريك اساسي بهدف إنشاء تيار سياسي قوى، متجانس فكرياً، مؤثر على الأرض، وفاعل في العملية السياسية، يعبر عما يحتاجه الوطن ويستحقه المواطنون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران، والذي ينعقد لطرح المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي، والتعليق على المستجدات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، بحضور عدد من النواب وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة.

وأضاف الشناوى: بصفتى أنتمى سياسيا – لحزب العدل - أول حزب مصري نشأ بعد ثورة 25 يناير، أسسته مجموعة من مختلف فئات الشعب المصري، تعتز بهويتها المصرية، وتؤمن بقيم الحرية والعدل وتسعى لإقامة دولة ديمقراطية حديثة، قوية ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي ، وندعوكم معا للتغيير.

وتابع المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران :نحن نؤمن أننا قادرون معا أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل، قادرون معا أن ننهض بالوطن وينهض بنا ، وبأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً فى يومه وفى غده.

واستطرد: نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله، هو وحده مصدر السلطات، كما أن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، وذلك لن يتحقق الا ببرنامج حقيقي قابل للتطبيق وضعه اكثر من 80 مواطنا مصريا من حملة الدكتوراة والماجستير ليجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع ، وببرنامج يحقق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، ويغلق الباب أمام أى فساد وأى استبداد، ونعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة فى زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلاً .

واستكمل: وببرنامج يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه، ويصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية، ويحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز ، وبرنامج ينطلق من محاور ثلاثة اجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث تنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة - بموجاتها المتعاقبة - إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكافة مناحي الحياة.

وأضاف: أما المحور الاقتصادى لبرنامجنا فيرتكز على ( نمو استثمارات - نمو الوظائف - مكافحة التضخم - وتقليص الديون ).

وقال: وتقوم رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران في الملف الاقتصادي على عدة محاور أساسية، يندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية ، وينطلق البرنامج السياسي من ضرورة التغيير التدريجى لطريقة ادارة الشئون العامة لبلاد تعانى منذ خمسينيات القرن الماضى ، حتى لو اختلفت طبعات رؤسائها الخمسة، والتى أنتجت احتكار السلطة والثروة.

واختتم كلمته قائلا:"نحن المواطنين والمواطنات، نحن الشعب المصري الأبى العظيم ، وهذه إرادتنا وستتجسد فى صناديق الاقتراع قريبا.. فإلى لقاء".