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رئيس التحرير
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برلمان

نائب: توجيه حملة الرئيس الانتخابية بتخفيض الدعاية لصالح فلسطين يؤكد دعمه للقضية

ناصر عثمان،أمين
ناصر عثمان،أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، توجيه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، مؤكدا أن هذه اللفتة الإنسانية تنم عن مدى شعور الرئيس وإحساسه بحجم ما يمر به الأشقاء الفلسطينيين من محنة.

وأشار أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكامل وتضافر الجهود التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة الأشقاء في غزة، وقرار يٌحسب للحملة والقائمين عليها، وتؤكد أن الحملة تراعى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، ومن ثم توجيه هذه المبالغ التي من المزمع تخصيصها للدعاية الانتخابية للأخوة في غزة.

وقال النائب الدكتور ناصر عثمان، إن هذا القرار إنساني في المقام الأول ويعبر عن حجم شعور الرئيس السيسي تجاه معاناة أهالي قطاع غزة، فضلا عن أنه يؤكد تقدير الرئيس السيسي للظرف الاستثنائي الذي تمر به دولة فلسطين والأشقاء هناك، موضحا أن حملة الرئيس السيسي نالت احترام جموع الشعب المصري لما تبذله من جهود على أرض الواقع وما تتخذه من قرارات تعكس اهتمامها بالقضية الفلسطينية وخطوات فاعلة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف  أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي بما يتخذه من قرارات يبرز بشكل مباشر تضامن وتكامل وتضافر الجهود لدعم ومساندة الأشقاء في غزة، موضحا أنه يحسب لحملة الرئيس السيسي والقائمين عليها اتخاذ قرار مثل هذا في هذا التوقيت الحرج والحساس الذي يمر به الأشقاء في فلسطين الحبيبة، مشيرا إلى أن حملة الرئيس السيسي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك مراعاتها للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وعبرت عن كامل دعمها للأشقاء منذ اللحظة الأولى لهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء في غزة.

وأوضح النائب الدكتور ناصر عثمان أن توجيه الرئيس لحملته والشعب المصرى إلى التبرع لصالح أهل غزة يتفق مع مواقفه المشرفة والتاريخية خلال الأيام الماضية وكشفه لمخطط تصفية القضية الفلسطينية ورفضه لهذا المخطط المهدد للأمن القومى المصرى ثم الأمن القومى العربى وهو يؤكد صدق الرئيس السيسى وإخلاصه فى الدفاع عن شعبنا الفلسطينى واعتباره قضيته هى قضية القضايا .

وأكد أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تتميز بالتعاطي المختلف مع كافة القضايا والأحداث السياسية، مؤكدا أن كل هذا جعل هناك دعما شعبيًا كبيرًا مؤيدًا للرئيس السيسي مرشحًا، داعيًا جميع الجهات للتضامن مع قرار الحملة بدعم الدولة الفلسطنية بالتبرع من أجل استمرارية الدعم الإنساني لأهالي غزة، وإمدادهم بكافة سبل الإعاشة لمواجهة ما يتعرضون له.

قطاع غزة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الاحزاب الأشقاء الفلسطينيين أهالي قطاع غزة

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