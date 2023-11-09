خبير تكنولوجيا معلومات: بهذه الطريقة تستطيع التعرف على أكونت تابع للوحدة 8200 الإسرائيلية

قال حسن حامد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن إسرائيل دشنت الوحدة 8200 بعد حرب 1973، بهدف جمع العلومات، ومع انتشار السوشيال ميديا أصبحت تعتمد إسرائيل على هذه الوحدة من أجل نشر الشائعات وتصدير أزمات للدول العربية.



وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه يكاد يجزم بأن أغلب المصريين على السوشيال ميديا تفاعلوا مع أكونتات تابعة للوحدة 8200، لافتا إلى أنه من الصعب تحديد والتعرف على هؤلاء، ولكن بنسبة 90% سنجد أن الأكونت لشخص عادي لكن عنده آراء غريبة، ويقوم بتوجيه الناس في اتجاه معين.



وتابع: "هنلاقي الأكونت التابع لهذه الوحدة بيكون عنده شبكة من الاصدقاء وكلهم أصدقاء عن بعض وبيعلقوا عند بعض بشكل متكرر"، منوها أن 90% من الشائعات المنتشرة تكون من خلال هذه الوحدة.

وعن النصائح التي يوجهها للمستخدمين على السوشيال ميديا، قال: "أولا متصدقش أي حاجة خاصة لو طالعة من أكونت على الفيسبوك، لأن 90% من اللى بتقراه على فيسبوك وتويتر يتم تأليفه، ثانيا لا تتفاعل مع هؤلاء مثل أكونت أفيخاي أدرعي سواء بالسلب أو الإيجاب، ولما تشوف أكونت عليه صورة دول عربية شقيقة، وهذا الأكونت بيشتم في دولة عربية أخرى شقيقة لا تتفاعل معه نهائيا ولا ترد".