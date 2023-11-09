خالد أبو بكر للمرشح الرئاسي فريد زهران : ادخل في المنهج

أشاد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، بالمؤتمر الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن هذه ميزة الانتخابات والحراك السياسي، ومضيفًا ان حكم مصر ليس صكًا على بياض.

وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إن الدكتور عبد السند يمامة، يرتجل كثيرًا، وتحدث من قلبه، ويضرب أمثلة يتم الأخذ من سياقها، ولكن "بلاش لغة العموم.. وعليه الإشارة إلى الأخطاء والحلول في آن واحد، وأنتظر منه تصور اقتصادي حقيقي لكيفية الخروج من الأزمة".

وواصل:"فريد زهران له تاريخ قوي ومعروف، وأصبح الآن ذو صفة، فهو مرشح رسمي لرئاسة جمهورية مصر العربية، وتدرج في عمله، وواجه صعوبات كثيرة، وهو الآن في مكانة أكبر ويمثل المعارضة، ولكن أين منهجه".



وواصل:"كنت أتوقع حضور رمز المعارضة مع فريد زهران، وأتمنى منه أن يستقطبهم الفترة المقبلة في صفه.. وبقوله اشرح وأدخل في المنهج بدلًا من إطلاق الشعارات الكبيرة التي تتطلب الاقتناع بها، ونحتاج وقائع، وأتمنى الموضوعية في الطرح".