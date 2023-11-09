عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على اللاعب سعيد خليل بطل أفريقيا في كمال الأجسام

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفياً باللاعب سعيد خليل بطل أفريقيا والبحر المتوسط السابق في كمال الأجسام للاطمئنان على حالته الصحية.

 

وخلال التواصل أكد الوزير للاعب اهتمامه ومتابعته الدقيقة لحالته الصحية موجها اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين بوزارة الشباب والرياضة بمتابعة حالته الصحية وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة للاعب كمال الأجسام السابق، متمنياً له الشفاء العاجل.

 

الدولة لا تنسى أبنائها

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية لا تنسى ابدأ أبناءها من الابطال الرياضيين ممن رفعوا علم مصر على منصات التتويج .

 

من جانبه وجه اللاعب سعيد خليل الشكر لوزير الشباب والرياضة على سرعة التحرك والاطمئنان على حالته الصحية.

الرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي سعيد خليل كمال الأجسام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

بيان عاجل من تركيا بشأن موقفها تجاه حماس

ترشيحاتنا

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تدمير البنية التحتية للاحتلال.. قراصنة إيرانيون يستهدفون إسرائيل

أحداث شهر جمادى الأول.. عدد من الأحدث الكبيرة والعظيمة ووفاة علماء

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة.. وماذا يحدث للطقس يوم السبت

الإحالة إلى المعاش.. 4 جزاءات على شاغلى الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية

الأمم المتحدة: سمعنا عن الهدنة في غزة من الإعلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

فيديو

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

«ضرب أمي وقلعني الحجاب واتحرش بيا».. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب داخل مول شهير «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ