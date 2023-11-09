وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على اللاعب سعيد خليل بطل أفريقيا في كمال الأجسام

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفياً باللاعب سعيد خليل بطل أفريقيا والبحر المتوسط السابق في كمال الأجسام للاطمئنان على حالته الصحية.

وخلال التواصل أكد الوزير للاعب اهتمامه ومتابعته الدقيقة لحالته الصحية موجها اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين بوزارة الشباب والرياضة بمتابعة حالته الصحية وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة للاعب كمال الأجسام السابق، متمنياً له الشفاء العاجل.

الدولة لا تنسى أبنائها

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية لا تنسى ابدأ أبناءها من الابطال الرياضيين ممن رفعوا علم مصر على منصات التتويج .

من جانبه وجه اللاعب سعيد خليل الشكر لوزير الشباب والرياضة على سرعة التحرك والاطمئنان على حالته الصحية.