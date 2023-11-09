وزير الخارجية الأسبق : جرائم الاحتلال بـ غزة نقطة سوداء في ضمير العالم

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إن الأنظار كلها تتجه إلى القمة العربية المقرر انعقادها السبت القادم في مدينة الرياض للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل وشامل، لافتا إلى أن ما يتردد عن هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات في اليوم أمر غير مُجدٍ ويدل على عجز المجتمع الدولي.

وأضاف العرابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرأي العام في العالم ضد الحكومات الغربية وسياستها وهناك ضغط كبير من الشعوب الغربية على حكامهم، وشاهدنا تغيير لغة الخطابات الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، وما حدث في غزة في مجازر إنسانية ستظل نقطة سوداء في ضمير العالم.



وتوقع وزير الخارجية الأسبق، أن الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ستستمر لوقت طويل ومصر مستعدة لإمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية خلال الفترة القادمة.