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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث حملة فريد زهران: لدينا حلول حقيقية وهدفنا معركة جادة.. فيديو

فريد زهران
فريد زهران

أكدت أميرة صابر، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي لحملة المرشح فريد زهران، أن الحملة تؤكد على إيجاد حلول بديلة وحقيقية، قائلة :"لدينا حلول بديلة حقيقية وهدفنا معركة جادة"، مطالبة الجميع بضرورة قراءة برنامج الحزب، حيث يتضمن حلولا اقتصادية، أولها تخارج الدولة بشكل حقيقي من الاقتصاد ، والوصول لفرص استثمار جادة.

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خالد أبو بكر للمرشح الرئاسي فريد زهران : ادخل في المنهج

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حملة فريد زهران: برنامجنا الانتخابي ينطلق من محاور ثلاثة "اجتماعية واقتصادية وسياسية"

وقالت صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "on"، إن الوضع الاقتصادي له علاقة بالوضع السياسي، لافتة إلى أن الحركة المدنية لا تقف وراء فريد زهران في ظل الاختلاف الأيديولوجي والفكري.

وأشارت إلى أن مريم عادل مسؤول المحور السياسي في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وهي من أكثر شباب الحزب ثقافة، حيث أنها خريجة الجامعة الأمريكية، وتملك قدرا من الثقافة والاطلاع والرؤية الثقافية، حيث تستحق التمكين في المنصات المختلفة.

وواصلت:"لو كان فيه انفتاح سياسي حقيقي حدث من فترة أطول، قبل الحوار الوطني بفترة، ما وصلنا لهذه الأزمة الاقتصادية، ولو تم أخذ أطروحات المعارضة المصرية بشكل جاد ما وصلنا لما وصلنا له اليوم".

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