شاهد.. الرئيس الأمريكي لا يستطيع ارتداء القميص بمفرده

لم يتمكن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من ارتداء قميص تم إعطاؤه له في حدث لنقابة السيارات في إلينوي اليوم الخميس.

وقدم للرئيس الأمريكي، الذي صعد على خشبة المسرح لإلقاء كلمة، قميص أحمر، قرر ارتداءه فوق قميصه، حيث وضع يديه في أكمامه، وتمكن أيضا من وضعها على رأسه، ثم كانت هناك عقبة. المتحدث الذي تحدث قبل الزعيم الأمريكي ساعد في سحب القميص إلى أسفل.

وأثناء خطابه، وقع حادث آخر: “سمع صوت السقوط من الجمهور.. سارع بايدن إلى طمأنة الصحافة بأنه لم يكن هو الذي سقط.. وقال الرئيس مخاطبا الجمهور: هل أنت بخير؟”.

وقال بايدن: “أريد أن يعرف الصحفيون أنه لم أكن أنا”، متظاهرا بالارتباك الذي غالبا ما ينتقد بسببه في وسائل الإعلام.