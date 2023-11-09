الأمم المتحدة: سمعنا عن الهدنة في غزة من الإعلام

أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة جان بيير لاكروا، اليوم الخميس، أنه خلال شهر واحد خسرت الضفة الغربية وقطاع غزة 11 عاما من التنمية.

وقال "لاكروا" إن الأمم المتحدة تتساءل عن تفاصيل الهدن الإنسانية، مشيرا إلى أنه سمع خبر الهدنة في قطاع غزة، من خلال الإعلام ولم يتم التنسيق معنا، وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف أن أي تأخير وأي توسيع في التدمير سيزيد من تفاقم الوضع، لافتا إلى ضرورة وقف القتال ودخول المساعدات لبدء إعادة الإعمار، مؤكدا أن الأمم المتحدة فقدت أكثر من 90 موظفا في غزة وهو أمر غير مسبوق.